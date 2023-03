Inflação alimentar. Transportadores recusam responsabilidade pela alta de preços

A Associação Nacional dos Transportadores de Mercadoria (ANTRAM) recusa a ideia de que o aumento do preço dos bens essenciais se deve ao transporte, esclarecendo que este não regista subidas que justifiquem as diferenças de preço encontradas nos supermercados.

Na quinta-feira, a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) disse que o setor do retalho alimentar não aumentou as margens de comercialização, depois de a Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica (ASAE) ter instaurado 51 processos-crime por especulação em fiscalizações a 960 operadores e detetou margens de lucro superiores a 50% na cebola.

No comunicado divulgado na quinta-feira, a APED garantiu que o setor do retalho alimentar não aumentou as margens de comercialização e lembrou que a distribuição "está a comprar os produtos cada vez mais caros", já em 2023, aos fornecedores (indústria e produção).

Indicou igualmente que estes aumentos no início da cadeia refletem a subida dos custos dos fatores de produção decorrentes dos aumentos dos preços dos fertilizantes, das rações e de outros custos relevantes.

Nesse contexto, aponta o caso do leite "que está 75% mais caro nas lojas, precisamente o aumento que os fornecedores passaram para a distribuição", indicando que "isso mesmo foi referido há 3 dias pela FENELAC [Federação Nacional das Cooperativas de Produtores de Leite]".

Até setembro de 2022, a Jerónimo Martins - dona do Pingo Doce - viu os lucros aumentar 29% para os 419 milhões de euros. Já a Sonae, dona do Continente, registou lucros de 210 milhões no mesmo período, mais 33% do que um ano antes.