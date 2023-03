​Crise dá lucros extraordinários à banca de quase 2,6 mil milhões

Os cinco maiores bancos a operarem em Portugal fecharam 2022 com um dos melhores resultados dos últimos anos. Foram quase 2,6 mil milhões de euro, um aumento de 71%, apoiado em grande medida pela subida das taxas de juro.



O último a apresentar contas foi o Novo Banco que, depois de vários anos negros, conseguiu em 2022 resultados acima do BPI e do BCP, fechando o ano com lucros de 561 milhões, os maiores de sempre.