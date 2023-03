Combustíveis mais caros esta semana

Segundo as previsões, o litro de gasóleo simples, o combustível mais usado em Portugal, vai custar mais 3,5 cêntimos e o de gasolina simples um cêntimo. No entanto, estes preços podem sofrer ainda alterações tendo em conta que a redução da carga fiscal este mês será menor do que em fevereiro-

A semana arranca com mais uma subida no preço dos combustíveis.

Com os novos dados das Finanças, os valores apontados pelo setor terão de ser revistos em alta. O ministério liderado por Fernando Medina justifica a redução nos descontos no ISP na gasolina e no gasóleo com "a evolução dos preços dos combustíveis verificada nas últimas semanas".

O preço final dos combustíveis nas bombas depende, no entanto, de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Mesmo dentro da mesma rede de abastecimento, os preços podem ser muito diferentes de localização para localização.