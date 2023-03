Plataforma Free Now fecha portas em Portugal a 3 de abril

A Free Now, uma das três plataformas TVDE a operar a nível nacional, vai encerrar a sua operação em Portugal no final do próximo dia 3 de abril.

A decisão foi anunciada em mensagem aos utilizadores, revelando a “decisão difícil” por parte da empresa.

“Foi uma decisão difícil de tomar e estamos extremamente gratos por todos os passageiros e motoristas que melhoraram a nossa estadia em Portugal”, refere a Free Now em comunicado.

Com a saída da empresa de Portugal, Bolt e Uber passam a dominar o mercado. Em 2019, a espanhola Cabify tomou a mesma decisão depois de se ter tornado uma das primeiras empresas do setor a nível nacional.

A Free Now, detida em conjunto pela BWM e Daimler, chegou a Portugal no ano de 2019 através de um rebranding da antiga myTaxi, absorvendo no ano seguinte a Kapten, que chegou ao país com o nome Chauffeur Privé.