Empresas de turismo que procuram trabalhadores e candidatos encontram-se no Altice Arena

A Bolsa de Empregabilidade decorre esta sexta-feira na Sala Tejo do Altice Arena. Cerca de uma centena de empresas do setor do turismo procuram os trabalhadores que lhes faltam para enfrentar a época alta. Os candidatos já inscritos são mais de 3.500, a maioria, ainda estudantes das escolas de hotelaria do Turismo de Portugal. Mas também há desempregados, pessoas que querem mudar de profissão ou mesmo de setor de atividade. São todos bem-vindos, diz António Miguel Marto, responsável pela organização desta feira de emprego.

Este ano, a Bolsa de Empregabilidade saltou os muros da FIL e da BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa e instalou-se do outro lado da rua, no Altice Arena. Com mais espaço, vai promover o encontro de cerca de uma centena de empresas que querem recrutar trabalhadores para o turismo e pessoas que se candidatam a um emprego a tempo inteiro, a tempo parcial ou mesmo a um estágio.

À Renascença, o responsável pela organização da Bolsa de Empregabilidade, António Miguel Marto revelou que já há mais de 3.500 pessoas inscritas. Entre elas estão muitos estudantes das escolas de hotelaria do Turismo de Portugal e de outras escolas superiores de turismo.

Em colaboração com o IEFP, todas os desempregados que procuram emprego ativamente receberam uma notificação/convite para aparecerem.

Na feira de emprego vão estar também grupos de pessoas mais vulneráveis de cerca de uma dezena de IPSS’s que estão em processo de integração profissional.

Entre os já inscritos estão também pessoas que já trabalham no setor, mas querem mudar de profissão ou de empresa e outras que querem mudar de atividade ou apenas fazer um extra com trabalho em part-time.

Ao que parece, estar longe não é problema. “Quando é preciso vamos buscar as pessoas, garantindo a mobilidade e uma rede de transportes para que possam estar presentes”, diz o diretor da Bolsa de Empregabilidade e da Associação Fórum Turismo.

“Estamos muito interessados em receber pessoas que queiram fazer carreira no turismo.” Além dos que já se inscreveram, quem quiser, pode aparecer entre as 11 da manhã e as 19 horas.

“As empresas estão disponíveis para receber pessoas com ou sem formação no turismo porque precisam de recursos humanos para desenvolver a sua atividade. Se for preciso, encarregam-se da formação porque a campanha de verão está a chegar e a procura turística no país está a aumentar.”