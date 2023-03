Cofina admite “abordagens preliminares” para eventuais negociações com Media Capital

A Cofina admitiu esta sexta-feira "abordagens preliminares" de assessores externos para possíveis negociações com a Media Capital "que estão a ser objeto de análise", mas sem que existam para já quaisquer conversações, ou decisão, com a dona da TVI.

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) determinou esta sexta-feira a suspensão das ações da Cofina e da Media Capital, “aguardando informação relevante ao mercado”, depois da notícia avançada pelo Observador na quinta-feira de que a Media Capital está interessada em avançar com uma fusão com a Cofina e que está em conversações exploratórias.

“Na sequência de uma solicitação da CMVM no seguimento de notícia publicada ontem, dia 02 de março, às 22:34, pelo jornal Observador com o título ‘Media Capital, dona da TVI, em negociações para comprar Cofina, que detém Correio da Manhã’, a Cofina vem esclarecer que, pela sua natureza de sociedade gestora de participações sociais, avalia em permanência todas as oportunidades de negócio que possam valorizar os seus ativos, numa perspetiva de compra ou de venda”.

O grupo liderado por Paulo Fernandes “esclarece que foram realizadas abordagens preliminares por diversos assessores externos, com vista a encetar possíveis negociações, que estão a ser objeto de análise pela sociedade, sem que haja, na presente data, qualquer decisão ou conversações, entre a Cofina e, nomeadamente, a Media Capital ou os seus acionistas, relacionadas com a matéria da referida notícia”.