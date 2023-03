Ateste o depósito antes de segunda-feira. Combustíveis vão subir

A próxima semana deve trazer uma nova subida dos preços dos combustíveis.

De acordo com o jornal ECO, o litro de gasóleo simples, o combustível mais usado em Portugal, vai subir 3,5 cêntimos e o de gasolina simples um cêntimo.

A confirmarem-se estas subidas, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), na próxima semana, quando for abastecer, deverá passar a pagar 1,556 euros por litro de gasóleo simples e 1,678 euros por litro de gasolina simples 95.

Mas, como o Governo deverá fazer esta sexta-feira uma nova revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento do preço dos combustíveis, o preço final nas bombas pode ainda sofrer alterações.

Em fevereiro, o efeito de mecanismo de compensação aplicado ditou uma manutenção do desconto no ISP do gasóleo e um aumento de 2,3 cêntimos por litro no desconto do ISP no caso da gasolina, face a janeiro.

O preço final dos combustíveis nas bombas depende, no entanto, de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Mesmo dentro da mesma rede de abastecimento, os preços podem ser muito diferentes de localização para localização.