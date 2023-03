Ações da Cofina e da Media Capital suspensas em bolsa

A transação de ações da Cofina e da Media Capital está suspensa esta sexta-feira. A indicação foi dada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). De acordo com as notas publicadas no site da CMVM, a suspensão das ações aconteceu pelas 9h51.

O comunicado da CMVM alude a dois artigos do Código dos Valores Mobiliários, um deles prevê a suspensão da transação de ações quando "ocorram circunstâncias suscetíveis de, com razoável grau de probabilidade, perturbar o regular desenvolvimento da negociação".

Esta suspensão surge depois de, na quinta-feira à noite, o "Observador" ter avançado que a Media Capital está em negociações para a compra da Cofina, numa altura em que já circulavam rumores no mesmo sentido nos corredores do universo bolsista.

O grupo Media Capital é o grupo detentor da TVI e CNN Portugal.

O grupo Cofina é o grupo detentor do jornal "Correio da Manhã", "Jornal de Negócios" e do canal de televisão CMTV, entre outros.