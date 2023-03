​Inflação abranda na zona Euro

A inflação abrandou na zona Euro, em fevereiro. De acordo com a estimativa rápida da Eurostat, divulgada esta quinta-feira, o valor situou-se nos 8,5 por cento no mês passado.



Trata-se de uma ligeira descida em relação a janeiro, onde se verificava uma taxa de 8,6 por cento.

No caso de Portugal, a taxa de inflação, segundo os dados provisórios do gabinete de estatísticas da União Europeia, terá ficado nos 8,6 por cento no mês passado, acima da média da Zona Euro.



Alimentos, álcool e tabaco são os produtos com maior subida de preços, a que se segue a energia.