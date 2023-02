Medina anuncia "descida impressionante" da dívida para 113,8 % do PIB

“É uma descida impressionante”. Foi desta forma que o ministro das Finanças revelou aos deputados que a dívida pública desceu para os 113,8% do PIB.

“Posso anunciar que a dívida pública irá reduzir-se para 113,8% do PIB em 2022", indicou Fernando Medina na comissão de Orçamento e Finanças. "Recua para níveis pré-pandemia e para níveis pré-troika, é uma descida impressionante de quase 12 pontos percentuais, dos 125,4 de 2021 e é o menor valor desde 2010” anunciou o Ministro das Finanças.

No discurso inicial na audição no parlamento, Fernando Medina trouxe outros números, o crescimento da economia em 6,7% no ano passado, a redução do endividamento das famílias e das empresas e ainda o aumento da produtividade.

O ministro traçou ainda dois desafios para este ano, o primeiro assegurar níveis elevados de emprego e conseguir ainda gerir o aumento dos juros e dos preços.

“O desafio de lidar com a inflação que vai estar elevada ainda em 2023 e com o aumento dos juros que continuará a fazer-se sentir e as suas implicações com o poder de compra”, referiu o ministro.

Fernando Medina que destacou ainda que Portugal foi o 4.º país da Zona Euro que mais apoios atribuiu às pessoas para mitigar os efeitos da inflação, citando dados da Comissão Europeia.