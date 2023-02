Alojamentos turísticos ultrapassam níveis pré-pandemia em janeiro

O setor do alojamento turístico ultrapassou os níveis pré-pandemia em janeiro, com 1,5 milhões de hóspedes e 3,5 milhões de dormidas, mais 3,2% e 6,5% do que no mesmo mês de 2020, anunciou esta terça-feira o INE.

Num comunicado divulgado esta terça-feira, o Instituto Nacional de Estatística (INE) precisa que os aumentos do número de hóspedes e de dormidas em janeiro aceleraram para 72,5% e 74,5% face ao mesmo mês de 2021, respetivamente, contra acréscimos homólogos de 45,5% e 45,8% em dezembro de 2022.

O INE refere também que em janeiro, o mercado interno contribuiu com 1,2 milhões de dormidas (mais 38,7%) e os mercados externos totalizaram 2,3 milhões de dormidas (mais 101,3%), adiantando que face a janeiro de 2020, observaram-se aumentos de 10,0% nas dormidas de residentes e 4,8% nas de não residentes.

O mercado britânico representou 14,8% do total de dormidas de não residentes, seguindo-se os mercados alemão (com uma quota de 11,3%) e espanhol (com 10,2%).

O instituto refere ainda que a taxa líquida de ocupação-cama nos estabelecimentos de alojamento turístico (29,4%) aumentou 10,9 pontos percentuais em janeiro (contra 7,9 pontos percentuais em dezembro) e que a taxa líquida de ocupação-quarto (37,0%) aumentou 13,6 pontos percentuais (contra 9,3 pontos percentuais em dezembro).

Em janeiro, 35,5% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes, contra 33,0% em dezembro.