Turismo e férias. FIL começa a ser pequena para a maior BTL de sempre

A BTL é a maior feira de turismo internacional realizada em Portugal. A edição deste ano é a maior de sempre, com cerca de 1.400 expositores. Mais seriam se houvesse espaço, mas por enquanto só existem os quatro pavilhões da Feira Internacional de Lisboa, no Parque das Nações. Dália Palma, diretora da BTL, admite, em entrevista à Renascença, que o espaço começa “a ser curto para a ambição da Feira”.



A Região de Turismo do Centro é o destino nacional convidado e Aveiro, a cidade convidada. No Pavilhão 4 vai estar a maior representação internacional de sempre, com 75 destinos. Alguns estreiam-se em Lisboa, outros regressam após longas ausências. E o convidado é a Tunísia.

A organização do certame espera cerca de 70 mil visitantes, entre profissionais e público. A BTL começa na quarta-feira, dia 1 de março, e prolonga-se até dia 5. Para o público, as portas abrem-se na sexta-feira à tarde e pode ser altura de aproveitar as oportunidades de viagens a preços mais simpáticos. Embora, devido à elevada procura, não se esperem grandes saldos.

A maior BTL de sempre

“A edição 2023 da BTL é a que tem maior representatividade do destino nacional, nos diversos segmentos, mas também a nível internacional. Além disso, há várias áreas temáticas, como o enoturismo e gastronomia, a BTL Cultural, a BTL Lab dedicada à inovação e tecnologia, inúmeras conferências no auditório e a área mais recente, LGBTI+. O destino internacional convidado é a Tunísia e a nível nacional, a Região Centro e o município de Aveiro são os destinos convidados”, explica Dália Palma, diretora da BTL, em entrevista à Renascença.

São 41 mil metros quadrados distribuídos pelos quatro pavilhões da FIL no Parque das Nações, ou seja, o equivalente a quatro campos de futebol. “Espaço que começa a ser curto para a ambição da BTL e a elevada procura”.

Dália Palma admite que a organização teve de recusar candidaturas, especialmente para as áreas de alojamento e internacional, cujos pavilhões estão completamente lotados.

Ainda assim, 75 destinos internacionais vão marcar presença nos cinco dias de Feira, alguns pela primeira vez. É o caso do Canadá, México, Fortaleza e Búzios (Brasil), Montenegro, Roménia, Vietname, Camboja ou o Dubai. A Grécia regressa a Lisboa depois de vários anos de ausência.