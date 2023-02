Turismo de Portugal: "É preciso visão de longo prazo" para resolver falta de mão de obra

Mas essas pessoas têm que ser treinadas e prestar o serviço da mesma forma que os que estão cá prestam. É importante que isto seja claro. Existem programas, aliás, o próprio Turismo de Portugal lançou agora o Programa "Check-in", que é precisamente para pessoas que vêm de fora e que precisam de se integrar no mercado de trabalho do setor turístico.

Concordo, é preciso uma visão de longo prazo, porque é uma questão que não se resolve de um dia para o outro. E que tem de ser trabalhada nas suas três componentes essenciais. A primeira é demográfica. Nós estamos a envelhecer, precisamos de trazer pessoas de fora e há mecanismos: a nova lei dos estrangeiros, os protocolos de colaboração com países terceiros como a Índia e outros, o protocolo que foi feito com os países CPLP. São positivos numa ótica de trazer pessoas de fora.

No entanto, Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, defende uma aposta na formação dos trabalhadores portugueses do setor e incentivos a que os mais jovens escolham o turismo para fazer a sua vida profissional. “É preciso uma visão de longo prazo”, diz em entrevista à Renascença .

A segunda componente tem a ver com a formação. Nós temos feito um trabalho nos últimos anos e, aliás, um dos objetivos da Estratégia 2027 é inverter a pirâmide da formação, porque cerca de 56% das pessoas que trabalham no setor têm pouca qualificação, até ao ensino básico.

É importante invertermos esta pirâmide e esta componente da formação, por incrível que pareça, pode ser também um dos caminhos para colmatar a falta de recursos humanos no setor. Porque, ao formar estamos a valorizar essas pessoas.

A nossa Academia Digital tem mais de 140.000 registos de portugueses que trabalham no setor e que estão a fazer formação. Só o ano passado treinámos mais de 30.000 pessoas nos vários programas.

E esta aposta na formação – e as escolas do Turismo de Portugal têm feito um trabalho notável nesta área, mas as outras escolas superiores e técnico-profissionais, também -é importante para, de certa maneira, mudar a imagem que existe do turismo ser um setor de baixas qualificações ou que não é a primeira escolha de um jovem.

A terceira componente de trabalho tem a ver com a atratividade do setor. E aí estamos a falar de componente salarial – e de facto tem havido uma atualização enorme por parte das empresas; uma componente de benefícios, percebermos que as pessoas precisam de ter resposta àquilo que são as suas necessidades; garantir um plano de carreiras com estabilidade ao longo do tempo; e das pessoas perceberem que o setor do turismo é daqueles que maior taxa de empreendedorismo tem no nosso país, comparado com outros setores. Portanto, temos de trabalhar nestas várias áreas.

O secretário de Estado anunciou para breve a Agenda para o Trabalho e acho que vai ser importantíssima para alinhar esta atuação.

Há candidatos estrangeiros para as escolas do Turismo de Portugal, mas precisam de visto

A ideia que tenho é que com a pandemia, caiu muito o número de alunos nas Escolas do Turismo de Portugal. E isso também tem a ver com a atratividade do setor, que caiu. Portanto, é preciso reconquistar esses jovens?

Exatamente. Eu diria que temos uma questão de conquista e de fidelização. As escolas do Turismo de Portugal têm crescido do ponto de vista de procura externa, temos mais alunos internacionais, o que é positivo.