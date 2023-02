​Turismo de Portugal: Depois dos EUA a aposta segue para a América do Sul e Ásia

Veja também:

Nos últimos três anos, o mercado norte-americano cresceu mais de 50% em receita turística. As cinco companhias que garantem as ligações a Portugal – entre as quais a TAP - ajudam. São turistas que além das cidades de Lisboa e Porto, percorrem todo o país, em qualquer altura do ano – ajudando a reduzir a sazonalidade – e gastam bastante.



Em entrevista à Renascença, o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, lembra que o primeiro mercado estrangeiro é o europeu, “ainda é ele que alimenta a indústria turística”, mas nos mercados de longa distância, o continente americano assume especial importância.

“Estados Unidos e Canadá, Brasil - pelas ligações aéreas, mas também pela ligação que tivemos ao longo destes anos e de crescimento. E é um belíssimo exemplo de como nós conseguimos posicionar também outras regiões do país, como o Alentejo, o Centro, o Douro, no mercado brasileiro.”

No entanto, Luís Araújo revela que na América do Sul há outros mercados emissores interessantes, como o México. “O mercado mexicano tem um enorme potencial financeiro e estamos a olhar para ele há alguns anos com muita atenção. Permite-nos, através das ligações com Espanha e do hub de Madrid, se calhar, captar o mercado mexicano, mas também o colombiano, o peruano, enfim os maiores mercados emissores daquela zona. “