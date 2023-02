​Gasóleo e gasolina descem de preço esta segunda-feira

Esta segunda-feira, os preços dos combustíveis registam uma ligeira descida. Segundo o ECO, que cita fonte do mercado, o gasóleo deverá ficar mais barato dois cêntimos e meio, enquanto a gasolina desce um cêntimo.

Ainda de acordo com o mesmo jornal, os valores já têm em conta a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento do preço dos combustíveis, que são atualizadas no início de cada mês.

Em fevereiro, o efeito de mecanismo de compensação aplicado ditou uma manutenção do desconto no ISP do gasóleo e um aumento de 2,3 cêntimos por litro no desconto do ISP no caso da gasolina, face a janeiro.

De acordo com dados da Direção-Geral da Energia e Geologia, o preço de venda ao público, na passada segunda-feira, da gasolina simples 95 fixava-se nos 1,673 euros por litro, enquanto do gasóleo era de 1,538 euros por litro.