Misericórdias surpreendidas com inclusão no arrendamento coercivo

É com surpresa que o presidente da União das Misericórdias Portuguesas (UMP) reage à notícia de que o Governo quer incluir a instituição nas regras do arrendamento coercivo.

Ouvido pela Renascença, Manuel Lemos defende que o tema deve ser enquadrado no âmbito dos protocolos de cooperação com o executivo.

“Esta matéria deveria e deve ser objeto ao abrigo do pacto de cooperação. É em sede de cooperação que nós entendemos que o Governo deve tratar estes e outros assuntos que têm a ver com as políticas sociais e com as Misericórdias. Estamos aqui a reagir com estranheza a essa matéria.”

Nestas declarações à Renascença, Manuel Lemos admite que as Misericórdias têm casas em mau estado, mas sublinha que a pandemia obrigou a uma escolha entre pessoas e edifícios.

“A maioria não tem casas devolutas, o que tem é prédios em mau estado. Estes anos foram muito difíceis… Isso levava-nos muito longe, muito para além da questão da habitação, que tinha a ver com a responsabilidade do Estado de custear 50% do custo das respostas sociais e, sobretudo, estes anos da Covid-19 foram devastadores para as nossas tesourarias.”

Manuel Lemos diz que a União das Misericórdias está disponível para a elaboração de um programa para reabilitação de imóveis, mas fora do âmbito do arrendamento coercivo.

“Se o Estado entende que tem um programa para ajudar-nos a reabilitar imóveis, então nós cá estamos, mas isso não é em sede de aluguer coercivo, não tem nada a ver com isso, porque todos os provedores de Portugal querem rentabilizar e assegurar a sustentabilidade das suas instituições e, embora quase sempre praticamos preços abaixo do mercado, ajuda à nossa sustentabilidade”, sublinha o presidente da União das Misericórdias Portuguesas.