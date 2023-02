Certificados de aforro disparam em janeiro para novos máximos

O investimento em certificados de aforro disparou em janeiro deste ano para novos máximos, indicam dados do Banco de Portugal revelados esta quinta-feira.

Só no primeiro mês do ano, as famílias investiram mais 15% em certificados de aforro, subindo para um total de 22,5 mil milhões de euros. São dois novos recordes neste produto de poupança do Estado.

Ainda segundo dados do Banco de Portugal, ao todo, o montante aplicado em certificados subiu mais de 37 mil milhões de euros, com a procura por certificados de aforro a compensar o desinteresse nos certificados do Tesouro, evidente no último ano.

Os certificados de aforro têm uma taxa de juro associada à Euribor a três meses e reage de forma automática sempre quer o Banco Central Europeu mexe tas taxas de referência. Já estão a pagar 3,4% pelo dinheiro investido, bastante acima da remuneração média dos depósitos bancários.

Há 10 meses consecutivos que as famílias aumentam o dinheiro aplicado em produtos de poupança do Estado.

Os bancos já começam a reavaliar as ofertas e este mês algumas das cinco maiores instituições já começaram a lançar depósitos com juros de 2%., é o caso do Santander, da CGD e do BPI.