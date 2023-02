Proprietários de alojamento local preparam protesto para 1 de março em Lisboa

Proprietários de alojamento local estão a organizar um protesto no dia 01 de março contra as medidas anunciadas pelo Governo para o setor para fazer face à crise da habitação, disse hoje à agência Lusa a organização da iniciativa. A ação está a ser convocada através das redes sociais e indica a intenção de realizar uma concentração no dia 01 de março, pelas 15:00, na entrada principal da Feira Internacional de Lisboa (FIL), onde irá estar a decorrer o arranque da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL). Em declarações à agência Lusa, Carla Reis, proprietária de alojamento local e a impulsionadora do protesto, explicou que a escolha da data "foi simbólica" e que pretende chamar a atenção do Governo para as consequências negativas das medidas que estão a ser propostas. Em causa está o programa Mais Habitação, aprovado na quinta-feira em Conselho de Ministros, que prevê que as emissões de novas licenças de alojamento local sejam "proibidas", com exceção dos alojamentos rurais em concelhos do interior do país, onde poderão dinamizar a economia local. Além disso, as atuais licenças de alojamento local "serão sujeitas a reavaliação em 2030" e, depois dessa data, periodicamente, de cinco em cinco anos. Os imóveis que se mantenham no alojamento local vão ter de pagar uma contribuição especial, sendo a receita consignada ao IHRU (Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana) para financiar políticas de habitação. "São propostas que vaticinam o fim do alojamento local. Nem sequer é do alojamento local como nós o conhecemos. É mesmo o fim do alojamento local. Portanto, chegou a altura em que deixamos de acreditar que o Estado é uma pessoa de bem e decidimos sair pela primeira vez à rua", justificou Carla Reis.

A empresária referiu que os proprietários de alojamento local "estão muito magoados com o primeiro-ministro" e recusam a "diabolização que está a ser feita ao setor". "O que pretendemos [com o protesto] é que vejam quem nós somos, as nossas caras. Contrariar aquela narrativa das pessoas que expulsam os velhinhos, das pessoas ricas, das pessoas que vivem sentadas à espera que cheguem os rendimentos. Somos todos o oposto disso", apontou. Nesse sentido, e reconhecendo a existência de um problema com a habitação, Carla Reis considerou que persistir no "ataque ao alojamento local " só vai servir para "colocar na miséria mais famílias", que dependem diretamente e indiretamente do setor. "O problema não é só nós. São todas as famílias que trabalham à volta do alojamento local. As limpezas, os contabilistas, os fotógrafos, o canalizador, o senhor dos estores. Portanto, todas as pessoas que hoje em dia é difícil conseguir que elas façam trabalho para nós porque têm a agenda cheia", apontou. Questionada sobre a expectativa para o protesto, Carla Reis perspetivou "uma grande adesão", com proprietários de alojamento local de todo o país.