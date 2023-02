​Plano “Mais Habitação” em consulta pública tem medida por explicar

Não é a primeira vez que o Estado, enquanto legislador, altera as práticas comerciais da banca. Foi o que aconteceu, por exemplo, com os Serviços Mínimos Bancários, que hoje todos os bancos estão obrigados a disponibilizar, depois do governo ter alterado a lei.

Outro exemplo que importa recordar é o do crédito ao consumo, onde foram fixadas taxas máximas para os juros, mas o valor é determinado pelo supervisor, o Banco de Portugal.

Neste caso concreto, o das taxas fixas no crédito à habitação, os últimos dados do Banco de Portugal, relativos a dezembro de 2022, indicam que apenas 7% dos novos empréstimos foram contratados com taxa fixa, enquanto 76% optaram pela taxa variável no mesmo período.

No último ano têm aumentado os empréstimos com taxa fixa, mas Portugal continua a ser um dos países onde menos se escolhe esta taxa.

Quando se olha para todos os empréstimos em vigor, a percentagem de créditos com taxa fixa ainda é menor, representa 4% do total dos empréstimos à habitação, contra 90% com taxas variáveis, sobretudo a seis meses.