Número de beneficiários do RSI com ligeira redução em janeiro

Mais de 195 mil beneficiários receberam o Rendimento Social de Inserção (RSI) em janeiro, um número que registou uma ligeira redução de 0,1% face a dezembro, indicam as estatísticas da Segurança Social esta segunda-feira divulgadas.

Segundo a síntese estatística do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em janeiro deste ano o número de beneficiários do RSI foi de 195.484, menos 204 do que em dezembro de 2022.

"Na comparação homóloga observa-se uma diminuição de 1,9% (menos 3.751 beneficiários)", referem os dados do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério.

De acordo com as estatísticas agora divulgadas, as crianças e jovens com menos de 18 anos representaram 32,4% dos beneficiários desta prestação social, as pessoas dos 18 aos 29 anos 13,3%, dos 30 aos 39 anos 11,4%, dos 40 aos 49 anos 12,8% e com 50 ou mais anos corresponderam aos restantes 30,1%.

Em janeiro, 94.803 famílias receberam o RSI, uma diminuição de 265 face ao mês anterior e de 668 em relação a janeiro de 2022.

O montante da prestação média situou-se nos 258,91 euros por família e em 121,58 por beneficiário, refere ainda a síntese estatística da Segurança Social.

Já o Complemento Solidário para Idosos, no último mês foi processado a 151.053 pessoas, a grande maioria das quais mulheres, menos 659 do que em dezembro e menos 4.467 do que no período homólogo.