Habitação: Rui Moreira fala em medidas de "pulsão bolivariana autodestrutiva"

O presidente da Câmara do Porto criticou esta segunda-feira o Governo por não ter ouvido as autarquias na elaboração das medidas do pacote de habitação, considerando haver neste uma "pulsão bolivariana autodestrutiva perfumada com um voluntarismo liberal de caráter fiscal".

"Ao fim de sete anos de inação, de propostas vãs, de promessas nunca concretizadas, de medidas legislativas inócuas, eis que o Governo, sem ouvir as autarquias, decidiu avocar, por confisco, a política de habitação", referiu o independente Rui Moreira, em comunicado enviado às redações.

O autarca referiu que, depois de o Governo de António Costa ter obrigado os municípios a assumirem tarefas mal pagas em áreas em que há pouca experiência a nível autárquico, optou agora por "estatizar todas as políticas na área da habitação, precisamente a política pública em que os municípios têm uma intervenção histórica". .

Retirando aos municípios os instrumentos de regulação que estes vinham assumindo, sobrepondo-se ao Plano Diretor Municipal (PDM), "o Governo passa a tudo definir sem qualquer auscultação", entendeu. .