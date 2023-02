Combustíveis voltam a subir esta segunda-feira

Os preços do gasóleo e da gasolina voltam a subir esta semana, após duas semanas consecutivas com baixas de preço. O litro de gasóleo deverá subir 1,5 cêntimos e o de gasolina um cêntimo.

O preço médio do litro do gasóleo simples deverá, assim, passar para 1,548 euros. Já o litro da gasolina simples 95 deverá situar-se nos 1,678 euros.

Os preços invertem assim a tendência de descida verificada ao longo das últimas duas semanas.

Estes dados têm por base os preços médios publicados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) no portal Preços dos Combustíveis Online.

O preço final nas bombas depende, no entanto, de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra. Mesmo dentro da mesma rede de abastecimento, os preços podem ser muito diferentes de localização para localização.

Os novos preços já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento do preço dos combustíveis, que são atualizadas no início de cada mês.

De acordo com a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), os preços de referência na passada quinta-feira eram de 1,666 euros/litro no caso da gasolina simples 95 e de 1,526 euros/litro no caso do gasóleo.