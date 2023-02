Um novo estudo da Mastercard, divulgado esta sexta-feira, concluiu que 78% das portuguesas não precisam de ninguém para pagar as contas.

O trabalho "Mulheres e Finanças" tentou perceber a relação de diferentes gerações de mulheres com o dinheiro.

A grande maioria, quase 8 em cada 10 portuguesas, considera-se financeiramente independente.



Apenas 22% depende de outros, em termos monetários. Destas, 62% duvida que consiga inverter esta situação no futuro. Ainda assim, é uma percentagem que fica abaixo da média europeia (65%) e de países como a Espanha (66%), Alemanha (82%), França (77%) e Itália (75%).

As mulheres portuguesas justificam esta dependência com demasiadas despesas e baixos salários. Quase metade (49%) aponta o trabalho extra não remunerado: cuidar de crianças e idosos, serem mães a tempo inteiro (30%) ou dependerem financeiramente de alguém (13%).

Apesar disso, 78% das mulheres portuguesas sente-se financeiramente independente. As principais razões apontadas são o facto de terem os seus próprios rendimentos (87%), disporem de poupanças para fazer face a qualquer problema financeiro (25%) ou utilizarem ferramentas financeiras (10%)

A grande maioria (84%), admite que a independência financeira é um grande objectivo de vida (acima da média europeia de 70%) e sete em cada dez mulheres portuguesa garante que já é mais independente do que foram as mulheres da família de gerações anteriores. No entanto, 62% não acredita que consiga sustentar-se no futuro.

Este estudo, realizado em doze mercados europeus, revela ainda que 37% das inquiridas, entre os 25 e os 39 anos, não acredita vir a alcançar independência no futuro. Esta percentagem sobe para 65% entre os 40 e 59 anos.

Destaque ainda para a desigualdade de género: 62% das mulheres em Portugal considera ter menos independência financeira do que os homens, acima da média europeia (52%).

Em meio familiar, quase metade das portuguesas (46%) partilha as despesas com os respectivos parceiros, mas 29% assume todas as contas. As mais jovens são as que mais partilham as contas.

A iliteracia financeira é também uma das causas para a dependência financeira. Mais de metade das entrevistadas (55%) diz ter poucos conhecimentos financeiros, sobretudo sobre investimentos (59%), tecnologia e aplicações de banca (34%), impostos (27%) e hipotecas (18%). Metade admite ter conhecimentos básicos e 5% não tem nenhuns.