PRR. 26 mil casas construídas até 2026? “Tenho dificuldade em acreditar em milagres”

Até setembro do ano passado, as quatro vertentes do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para a habitação tinham uma execução inferior a 4%. Estes números levam a investigadora do ISCTE Sandra Pereira a levantar muitas dúvidas quanto ao objetivo final de mais do que duplicar o parque habitacional do Estado, passando das atuais 120 mil para cerca de 300 mil casas.

“Tenho dificuldade em acreditar em milagres. A taxa de execução do PRR é preocupante”, diz Sandra Pereira.

Os números são do Portal de Transparência do Governo e mostram que, no programa de apoio ao acesso à habitação, que tem como objetivo construir 26 mil casas até 2026, foram executados 46 milhões de euros de um total de 1,2 mil milhões de euros.

É o equivalente a 3,8%, muito longe da meta de quem, em média, e só neste programa, se propunha a construir uma média de cinco mil casas por ano.

As outras três vertentes − fundos para o alojamento estudantil a custos acessíveis, a bolsa nacional de alojamento temporário e o parque público de habitação a custos acessíveis − têm taxas de execução entre os 0,5% e os 2,7%.