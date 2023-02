Pacto português reduziu plásticos de uso único em 61 toneladas num ano

Os membros do Pacto Português para o Plástico (PPP) reduziram em 2021 em 61 toneladas os "plásticos de uso único considerados problemáticos e/ou desnecessários" colocados no mercado face a 2020, indica um relatório apresentado esta quinta-feira.

Em 2020, 4% das embalagens e itens colocados no mercado pelos membros do PPP eram plásticos de uso único considerados problemáticos e/ou desnecessários, percentagem que passou para 3% em 2021.

"[É] uma redução de 61 toneladas face ao ano de 2020 e que nos aproxima da meta dos 0% traçada para 2025", afirma Patrícia Carvalho, coordenadora do Pacto Português para os Plásticos, citada no comunicado de divulgação do 2.º relatório de progresso da iniciativa lançada em fevereiro de 2020.

Um primeiro relatório sobre o desempenho dos membros do PPP foi apresentado no final de novembro de 2021.

Nesse ano, os membros do PPP colocaram no mercado 93.872 toneladas de embalagens de plástico, que representam apenas 22% do total.

Ainda assim, quase todas as principais cadeias de supermercados fazem parte dos 46 membros efetivos do PPP ("produtores e distribuidores de matérias-primas, indústria, marcas, retalho, entidades gestoras, operadores de gestão de resíduos, recicladores"), que conta ainda com 65 elementos institucionais (universidades, centros de investigação, associações setoriais, municípios, agências públicas, organizações não-governamentais).

Em relação aos "plásticos de uso único considerados problemáticos e/ou desnecessários", o relatório assinala uma "redução de 92% relativa às embalagens em PVC face ao ano anterior", bem como a eliminação de diversos artigos, como copos em EPS (plástico celular rígido) e XPS (esferovite) e cotonetes com bastão de plástico, entre outros.

Face ao objetivo de até 2025 colocar no mercado apenas embalagens 100% reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis, o relatório indica que a percentagem aumentou cinco pontos percentuais entre 2020 e 2021 (de 52% para 57%), adiantando que tal "corresponde a um crescimento de 10%", o que é considerado "um resultado positivo".

Ao contrário, a reciclagem de embalagens de plástico em Portugal diminuiu dois pontos percentuais de 2019 para 2020 ("último ano com dados disponíveis"), de 36% para 34%, o que é justificado com as circunstâncias da pandemia. Pretende-se atingir até 2025 uma taxa igual ou superior a 70%.

A "Associação Smart Waste Portugal", fundada em 2015, com mais de 100 associados comprometidos com as ações estratégicas da economia circular, é uma plataforma de investigação, desenvolvimento e inovação, juntando partes ligadas ao setor.

A "Fundação Ellen MacArthur", criada em 2010, tem como objetivo acelerar a transição para uma economia circular.