"JMJ é uma montra extraordinária para o nosso turismo"

A organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ2023) é grande investimento para o futuro do turismo, defende o presidente da Confederação do Turismo Português.

Em entrevista à Renascença, Francisco Calheiros sublinha a importância que os eventos internacionais têm para Portugal e para o turismo. É o caso da Jornada Mundial da Juventude que, em agosto, trará a Lisboa mais de um milhão de jovens para estarem com o Papa Francisco.

"Faço uma declaração de interesses: Sou fã dos grandes eventos. Contrariamente a uma viagem que poderá ficar por esses dias ou por essa semana, estes grandes eventos dão-nos uma projeção, uma visibilidade que perdura no tempo. Um grande evento como a Jornada Mundial da Juventude, vamos ser claros: quando falamos em mais de um milhão de jovens, quer dizer, vão dormir nalgum lado, vão comer umas sandes, mais que não seja, todos os dias", afirma o presidente da Confederação do Turismo Português.



Vão consumir e acrescentar valor à economia

A JMJ 2023 vai colocar Portugal no centro do mundo, com uma cobertura mediática global, e trazer muitas pessoas, sublinha Francisco Calheiros.

"E com esses jovens, vêm muitos jornalistas, muitos seniores, vêm muitos pais a acompanhar. Os eventos são de uma importância vital porque perduram no tempo. Repare o que é um evento em agosto, que traz cá o Papa, que vai ter uma cobertura mundial gigantesca, vamos com certeza ter ótimo tempo."

"Portugal tem algo que muitos países gostavam de ter e não têm, que são os portugueses. Sabemos receber como ninguém, temos uma ótima gastronomia, segurança. Isto vai ser uma montra extraordinária do nosso turismo e vai ser algo que não tenho dúvida nenhuma, vai ter grandes repercussões", afirma o presidente da Confederação do Turismo Português.

Grandes eventos internacionais são âncora para Portugal

Nesta entrevista à Renascença, Francisco Calheiros dá também o exemplo dos festivais de música, que atraem a Portugal pessoas de todo o mundo.

"Os grandes eventos, como os grandes espetáculos, são outro exemplo. Há pouco tempo tive acesso a um estudo de uma consultora sobre o NOS Alive, em que se estudava exatamente os motivos da vinda. Há muito turista que veio cá por causa do Festival, nunca tinha vindo e essa foi a motivação. Estamos a falar do facto de 25-30% dos participantes nestes eventos musicais serem estrangeiros. E muitos deles são seniores que vêm cá, não ficam só um dia ou dois, aproveitam para estender".

"Um grande evento é uma âncora para Portugal. E atenção: estamos no top10 da organização de eventos, é algo que já é um sucesso e devemos continuar esse investimento", assinala.



A Jornada Mundial da Juventude "é um belíssimo exemplo", sublinha.

"Vamos estar em todas as televisões e eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser algo que vai perdurar no tempo e que vai ter resultados, se calhar melhores até nos anos a seguir do que do próprio ano. Muitas pessoas vão pensar: já está lá tanta gente que agora não vou lá. Mas têm acesso às imagens , podem ver como é bom vir a Portugal e vêm depois", conclui Francisco Calheiros.