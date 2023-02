Câmara não cobra IMI a Benfica e Sporting por estádios

Os estádios da Luz e José Alvalade não são sujeitos a cobrança de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), esclareceu fonte da Câmara de Lisboa à agência Lusa, por serem "propriedade de pessoas coletivas de utilidade pública".

Esta questão quanto à propriedade estende-se, além da "casa" de Benfica e Sporting, também ao Estádio de Pina Manique, do primodivisionário Casa Pia, e ao Estádio do Restelo, do "histórico" Belenenses, atualmente na Liga 3.

Quanto à Luz, o recinto dos "encarnados" não é sujeito a IMI também por ser um prédio classificado, adiantou a mesma fonte.

Em causa está a possibilidade de a Autoridade Tributária e Aduaneira passar a cobrar IMI aos recintos desportivos, à semelhança do que vai fazer com as barragens, apesar de vários clubes estarem isentos, por terem estatuto de utilidade pública e/ou os seus estádios serem considerados imóveis de interesse municipal.

Na quarta-feira, a direção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) reuniu, no Porto, para depois se mostrar "preocupada com o impacto financeiro" que a eventual cobrança de IMI a recintos desportivos possa trazer.

A LPFP pediu ainda uma avaliação das consequências da medida para o Grupo de Trabalho Financeiro.