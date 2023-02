Apoio à habitação. Governo quer simplificar processos de licenciamento e aumentar oferta de imóveis

O Governo anunciou esta quinta-feira a criação do programa “Mais Habitação”, com o intuito de aumentar a oferta de imóveis no país, apoiar família no crédito à habitação e combater a especulação imobiliária.



Em conferência de imprensa após a reunião de Conselho de Ministros, o primeiro-ministro, António Costa, indicou que o tema da habitação “diz respeito aos jovens, mas também a famílias da classe média”, referindo que em 2016 foi iniciada uma nova estratégia nacional para a habitação.

O primeiro-ministro refere que existem 2,7 mil milhões de euros para investir no aumento da oferta pública de habitação, em que 1.200 fogos estão já concluídos e outros 11.900 em fase de projeto ou de obra.

Costa dividiu as medidas do programa “Mais Habitação” em cinco diferentes eixos: aumento da oferta de imóveis, simplificação de projetos de licenciamento, mais casas no mercado de arrendamento, combate à especulação imobiliária, apoio a famílias no contrato de arrendamento e crédito à habitação.

O conjunto de medidas aprovado em Conselho de Ministros será agora colocado em discussão pública.