A indecisão sobre o novo aeroporto é novela ridícula, mas Beja não é opção, afirma o presidente da Região de Turismo do Alentejo, Vitor Silva, em entrevista à Renascença.

Para um destino que depende muito da procura externa, as ligações aéreas são importantes. A localização do novo aeroporto de Lisboa está por decidir e o presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo diz que não percebe porque é que António Costa ainda não tomou uma decisão. Fora das opções Vitor Silva deixa Beja, que muitos têm defendido.

Que impacto para o turismo e para a economia é que está a ter esta indecisão do Governo em relação ao novo aeroporto de Lisboa?

Neste momento talvez não esteja a ser tão grande. Mas vai ter, se queremos crescer em 2023. É uma novela perfeitamente ridícula. Um Governo tem a maioria absoluta para quê. Para dialogar? Não percebo porque é que ainda não se tomou uma decisão.

Em Portugal acontecerá sempre isto: o Governo o que estiver no poder, seja qual for, tem uma ideia para o aeroporto e a oposição estará sempre contra. Porque é assim que se faz política em Portugal. Eu não percebo porque é o primeiro-ministro, que até é uma pessoa bastante resoluta, ainda não tomou a decisão.

E qual seria a sua opção?

Eu não sou especialista em aviação e, portanto, prefiro que sejam os técnicos a dizer.