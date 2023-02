​Programa HOSPES já doou mais de 240 mil bens a instituições sociais

Ao longo de dez anos, o Programa de Responsabilidade Social (HOSPES) da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) já distribuiu mais de 240 mil bens por 134 instituições particulares de solidariedade social (IPSS) de todo o país, incluindo Madeira e Açores. Mas o objetivo é chegar aos 400 mil bens e a mais IPSS, com diferentes objetivos de apoio.

As doações começaram por ser de colchões e roupas de cama, mas depressa se alargaram a todos os bens que a hotelaria tem disponíveis e que ciclicamente tem de renovar. Bens em bom estado que fazem muito jeito a quem precisa.

Além do apoio a estas instituições, o HOSPES também respondeu a situações de emergência durante a pandemia para ajudar hospitais de campanha em diversos pontos do país, distribuiu 3.500 bens pelas famílias vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande, em 2017, e organizou uma Feira de Emprego (Jobs for Ukraine) destinada a refugiados da guerra que chegavam a Portugal.

Cristina Siza Vieira, a criadora do Programa, sublinhou que há 134 instituições que recebem ajuda, mas poderão ser muito mais se mais associados da AHP se juntarem ao HOSPES.

Reforçando o pedido da vice-presidente executiva, o presidente da AHP, Bernardo Trindade, manifestou o desejo de atingir os 400 mil bens doados. E chamou a atenção que, para isso, é preciso mais associados, além dos atuais 850.

O HOSPES tem uma plataforma onde, por um lado, os hotéis podem inscrever os bens que têm disponíveis para doar e por outro, as instituições protocoladas referem os bens de que necessitam.

Na parte final da cerimónia, a que o Presidente da República já assistiu, foram distribuídos os selos “We Share e We Care” aos responsáveis dos hotéis que participaram nas campanhas de doações e de reciclagem de têxteis em fim de vida, papel e cartão, óleos e aparelhos elétricos e eletrónicos.

E sublinhando que agora já não há problemas de incompatibilidades (Cristina Siza Vieira é casada com o ex-Ministro da Economia, Pedro Siza Vieira), Marcelo anunciou que ia fazer uma coisa que há muito desejava fazer: entregar a condecoração com o grau de Comendadora da Ordem de Mérito à vice-presidente da AHP e responsável do programa HOSPES.

HOSPES promove a inclusão profissional de jovens com dificuldades intelectuais

Durante a cerimónia, que decorreu num hotel de Lisboa, Cristina Siza Vieira, em nome da AHP, assinou um protocolo com Filipa Pinto Coelho, diretora da VilacomVIda. Trata-se de uma Instituição Particular de Solidariedade Social que tem como missão a inclusão profissional de pessoas com dificuldades intelectuais e de desenvolvimento.

A associação é detentora dos Cafés Joyeux e vai dar formação a jovens adultos que após quatro a seis meses de estágio nos cafés poderão integrar as equipas dos hotéis associados da AHP que estiverem disponíveis para receber os candidatos. “É de aproveitar”, desafiou Cristina Siza Vieira.

A cerimónia terminou com uma apresentação do grupo “Mãos que Cantam”, o único coro composto apenas por pessoas surdas que cantam através da língua gestual. Um grupo que vai estar ao lado do Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude, em agosto.