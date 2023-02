Costa reafirma que PRR vai “alterar o perfil da nossa economia”

O Primeiro-ministro reafirmou esta terça-feira, no Porto, que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) vai conseguir alcançar o principal objetivo a que o Governo se propôs e, assim, “alterar o perfil da nossa economia”.

António Costa, acompanhado pelo presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, e pelo ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, falava na sessão de apresentação, na Fundação de Serralves, das Agendas Verdes para a Inovação Empresarial no âmbito do PRR em Movimento – Capitalização e Inovação Empresarial.

“Com a execução dessas agendas, vamos conseguir cumprir aquele objetivo que nos tínhamos proposto. Não meramente recuperarmos de uma situação em que estávamos em 2019, mas poder alterar o perfil da nossa economia”, salientou.

As Agendas Mobilizadoras e Agendas Verdes para a Inovação Empresarial são investimentos do PRR, financiado pelos fundos europeus do principal instrumento extraordinário de resposta da União Europeia à pandemia, o Next Generation EU.

Até 2030, pretende-se que estas agendas contribuam de forma efetiva para o aumento das exportações de bens e serviços, bem como para o incremento do investimento em investigação e desenvolvimento e para a redução das emissões de CO2.