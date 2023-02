​Costa mostra como em sete anos Bruxelas falhou sempre previsões

Esta segunda-feira Bruxelas reviu em alta as projeções, face ao boletim do outono, mas mantém-se aquém do esperado pelo executivo. Aponta agora para um crescimento de 1% este ano, ligeiramente acima da média da Zona Euro (0,9%), mas abaixo dos 1,3% previstos pelo Governo no Orçamento do Estado para este ano e dos 6,7% registados em 2022.



Na reação, o primeiro-ministro lembrou esta segunda feira, através do Twitter, que nos últimos anos as previsões da UE falharam sempre e vão voltar a falhar. "Em média subestimou o crescimento do PIB em 1,1 pontos percentuais", acrescenta António Costa.