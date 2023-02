Combustíveis. Gasolina e gasóleo descem de preço esta segunda-feira

Os preços do gasóleo e da gasolina voltam a descer esta semana. O litro do gasóleo simples vai custar menos 3,5 cêntimos, já preço do litro da gasolina simples 95 deve recuar 0,5 cêntimos.

O preço médio do gasóleo simples deverá, assim, passar para 1,545 euros. Já o da gasolina deverá situar-se nos 1,684 euros.

Após um ciclo de três semanas seguidas de aumentos, esta é a segunda semana consecutiva em que os preços dos combustíveis sofrem uma descida.

Estes dados têm por base os preços médios publicados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) no portal Preços dos Combustíveis Online.

O preço final nas bombas depende, no entanto, de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra. Mesmo dentro da mesma rede de abastecimento, os preços podem ser muito diferentes de localização para localização.

De acordo com os dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), de dia 9 de fevereiro, o preço do gasóleo simples era de 1,561 euros/litro e o preço da gasolina simples 95 era de 1,676 euros/litro (médias diárias recolhidas com informação de mais de 2.400 postos).

Segundo dados divulgados na sexta-feira pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), o consumo de combustíveis em Portugal aumentou 5% em dezembro, face a novembro, com aumentos em todos os derivados de petróleo, exceto no combustível para aviação (jet), que diminuiu 2,1%.

A ERSE refere ainda que, em dezembro, os Preço de Venda ao Público (PVP) médios do gasóleo e da gasolina no mercado nacional registaram diminuições de 10,3% e 8,2%, respetivamente, face ao mês anterior, acompanhando o comportamento dos mercados internacionais.

Segundo o regulador, Braga, Castelo Branco e Coimbra registaram os preços de gasóleo e gasolina mais baixos, enquanto Beja, Bragança e Faro apresentaram os preços mais altos.