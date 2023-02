CIP denuncia que Acordo de Rendimentos e Competitividade não está a ser cumprido

O presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) denuncia que o Acordo de Rendimentos e Competitividade, assinado em outubro, não está a ser cumprido e a "inquinir" a Agenda do Trabalho Digno.

No programa da Renascença "Conversas Cruzadas", deste domingo, António Saraiva dá como exemplo a não extinção do FCT, previsto na nova Agenda do Trabalho Digno, aprovada esta semana.



"As empresas estão a capitalizar um fundo que já vai em 600 milhões de euros. Esse dinheiro daria muito jeito às empresas", afirma.

O representante da CIP refere que o acordo "tem margem de progressão", contudo "tem de ser cumprido".

António Saraiva critica o primeiro-ministro "por assinar um acordo com os parceiros sociais e depois não ter mão para exigir o cumprimento do que validou junto do seu grupo parlamentar".

E espera que o Presidente da República "exerça a sua magistratura de influência junto do Governo" para resolver esta situação.

O "Conversas Cruzadas" desta semana fala dos efeitos do I.R.A. o programa protecionista nos EUA e da Agenda para o Trabalho Digno.