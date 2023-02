A partir de março, a Rússia vai produzir menos 500 mil barris de petróleo por dia.

É um corte de cerca de 5%, segundo anunciou esta sexta-feira o vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, em resposta aos tetos impostos aos preços do petróleo e derivados pelo Ocidente, no contexto da guerra na Ucrânia.

Novak diz que estão a vender tudo o que produzem, no entanto, reafirma que “não vamos vender petróleo a quem adira, directa ou indirectamente, aos preços limite”.

Com este corte da produção, o Kremlin defende que vai contribuir para restaurar as relações do mercado.

A Rússia admite ter falado com alguns membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e aliados, mas esta foi uma decisão voluntária.

O mercado já reagiu a este anúncio do segundo maior exportador mundial de petróleo, depois da Arábia Saudita. Segundo a agência Reuters, o preço do barril subiu mais de 2,5%, para mais de 86 dólares.

O último grande corte de produção da Rússia foi de 9%, em abril, em resposta às sanções do ocidente contra a ofensiva na Ucrânia.