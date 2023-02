Criado novo subsídio social para compensar custo de vida

As pessoas beneficiárias do programa de apoio alimentar vão dispor de um subsídio complementar de 30 euros durante dois meses, como forma de compensação pelo agravamento do custo de vida, indica uma portaria publicada esta sexta-feira.

"Podem beneficiar da atribuição do presente subsídio de caráter eventual para apoio alimentar os indivíduos e as famílias em comprovada situação de carência económica ou de perda de rendimentos que beneficiem do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC)", refere o documento.

Segundo a portaria hoje publicada em Diário da República, o subsídio tem o valor mensal de 30 euros por cada elemento que compõe o agregado familiar apoiado pelo POAPMC e é atribuído até ao máximo de dois meses.

O POAPMC foi criado em 2015 no quadro da União Europeia como instrumento de combate à pobreza, disponibilizando géneros alimentares às pessoas em situação de carência, com a sua distribuição a cargo de organizações parceiras públicas e privadas.

Pessoas em carência económica, em situação de sem-abrigo e indocumentadas podem ter acesso ao POAPMC, que é financiado pelo Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas, que em Portugal depende da Segurança Social.