Galp dá combustível ao Banco Alimentar Contra a Fome

A Galp Energia e a Federação dos Bancos Alimentares Contra a Fome assinam esta quarta-feira um acordo de parceria que se traduz em fornecimento de combustível aos 21 bancos alimentares em todo o território nacional.

Em declarações à Renascença, Teresa Abecasis, administradora da Galp, revela que este acordo é para três anos e tem um valor de 375 mil euros.

“É uma parceria por três anos e tem um valor estimado de 375 mil euros e que permite que o fornecimento de combustível a estes 21 bancos alimentares de todo o território”, revela Teresa Abecasis.

Esta é mais uma parceria que a Galp estabelece com o Banco alimentar Contra a Fome, no passado mês de dezembro a empresa entregou um milhão de refeições ao Banco Alimentar com a iniciativa “Todos os passos contam”, pensada para transformar em refeições cada quilómetro percorrido.

A parceria estende-se agora ao combustível porque a Galp quer ajudar a fazer chegar os alimentos às famílias carenciadas.

“Sentimos nestes últimos anos que a crise tem afetado as empresas e muitas famílias e queremos estar presentes nas comunidades em que atuamos. O Banco Alimentar tem a capacidade de chegar às famílias, conhece cada um dos casos e isso permite ter um impacto muito grande” diz Teresa Abecasis em declarações à Renascença.

Para além desta parceria com o Banco Alimentar Contra a Fome, a Galp reativou o programa “Energia Solidária” para atenuar as dificuldades económicas e aliviar os efeitos do frio.

A empresa oferece garrafas de gás através de instituições do sector social acompanhadas pela Entrajuda, num valor estimado em 2,2 milhões de euros para abranger 70 mil famílias em todo o país incluindo as regiões autónomas dos Açores e da Madeira.