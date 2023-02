Depois da Shell, BP também anuncia lucros recorde

A petrolífera britânica BP anunciou, esta terça-feira, um lucro recorde, dias depois de a Shell ter apresentado os melhores resultados de sempre.

A BP duplicou os lucros em 2022, para 27,7 mil milhões, o equivalente a 25,6 mil milhões de euros.

De acordo com o relatório apresentado, a petrolífera destaca que o quarto trimestre do ano passado registou um lucro na ordem dos 4,5 milhões de euros, ainda assim, inferior em cerca de 40%, ao registado no trimestre anterior, mas superior em 18% se comparado com o período equivalente de 2021.

Contas feitas, o balanço final aponta, contudo, para um prejuízo de 2,48 mil milhões de dólares no ano passado, segundo a empresa.

No discurso de apresentação dos resultados, a que não são alheios os elevados preços do petróleo e do gás por causa da guerra na Ucrânia, o presidente da BP, Bernard Looney, salientou que a empresa obteve os “os custos mais baixos de produção em 16 anos”, contribuindo para produzir “elevados retornos e reduzir a dívida”.

Por outro lado, com a justificação de que a empresa está a "a ajudar a fornecer a energia de que o mundo precisa", num cenário internacional complexo, o responsável anunciou a redução das metas a que se tinha proposto para reduzir as emissões de carbono.

A empresa, uma das primeiras do setor petrolífero a anunciar a intenção de reduzir as emissões a zero até 2050, tinha anunciado anteriormente uma redução na ordem dos 35% a 40% até ao final da década.

Face às atuais exigências, esse objetivo foi revisto, com a BP a apontar agora para uma redução que não ultrapassa os 30%.

Na última semana, também a britânica Shell anunciou lucros na ordem dos 40 mil milhões de dólares.