Estado fica com edifício-sede da CGD em Lisboa para pagar dividendos

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai entregar o seu edifício-sede em Lisboa ao Estado como parte de pagamento de dividendos, num negócio avaliado entre 280 e 300 milhões de euros, avança a "SIC Notícias".

O edifício servirá para concentrar vários ministérios do Governo num só sítio. No verão de 2022, em entrevista à Renascença e ao Público, a Ministra Mariana Vieira da Silva já tinha anunciado que até ao final do ano o executivo começava a mudança para o Campo Pequeno.

"O compromisso que temos é que, até ao fim deste ano, comecem a mudar. A Caixa ainda ocupa parte daquele edifício. É um calendário que não é curto porque exige que as pessoas que atualmente trabalham no edifício tenham outro edifício para trabalhar. Há aqui uma gestão faseada deste processo no tempo", disse na altura.