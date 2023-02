Acidentes de trabalho: 124 mortos em 2022

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) contabilizou no ano passado 124 acidentes de trabalho com vítimas mortais, menos 20 do que os ocorridos em 2021.

Do total de acidentes com vítimas mortais registados no ano passado, a maior parte ocorreu no setor da construção. Contudo, os números diferem: a ACT confirma 49 óbitos; já o Sindicato da Construção fala de 52 vítimas mortais no setor.

Em declarações à Renascença, Albano Ribeiro esclarece que a maior parte das mortes ocorre em pequenas obras de reabilitação urbana, "onde trabalham muitos milhares de pessoas, e onde os trabalhadores não usam capacete, não usam botas de biqueira de aço, os equipamentos essenciais para garantir a sua segurança".

"Se houvesse só empresários no setor da construção civil, havia uma queda vertiginosa dos acidentes de trabalho que ocorreram no ano passado: nós temos uma parceria com os empresários do setor e são esses que estão a contribuir para zero acidentes de trabalho. Nas grandes infraestruturas, como a ferrovia e a rodovia, não morreu nenhum trabalhador", diz o sindicalista.

Albano Ribeiro admite que o mesmo não se pode dizer sobre as obras de reabilitação urbana, onde trabalham milhares de pessoas "em pequenas obras, para patrões que não cumprem nem com o Estado, nem com os trabalhadores e são esses que estão a morrer".