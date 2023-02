Operadores rejeitam alterar fidelização nas comunicações

A Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas (APRITEL), rejeita qualquer redução do prazo máximo das fidelizações, tal como recomenda o regulador.

O secretário-geral lembra que a atual legislação tem apenas seis meses, está em linha com o que se pratica na Europa e foi amplamente discutida, rejeitando, por isso, a diminuição dos períodos de fidelização.

“Só mesmo um país é que tem fidelizações de seis meses. Toda a esmagadora maioria dos outros países no quadro da União Europeia, têm fidelizações de 24 meses”, indica Pedro Mota Soares à Renascença.

Por isso mesmo, lembra o responsável, “esta reflexão que foi feita no quadro da Assembleia da Républica e participada por todos os ‘stakeholders’ do próprio setor”, teve “esta consequência e, no nosso entendimento, não faz sentido mexer neste equilíbrio que hoje a legislação portuguesa tem”.

A APRITEL rejeita a proposta defendida esta quarta-feira pela Anacom, de redução da fidelização para seis meses, no máximo.