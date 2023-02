Lucros da Vodafone Portugal sobem 5,8%

As receitas totais da Vodafone Portugal subiram 5,8% para 315 milhões de euros no terceiro trimestre fiscal terminado em dezembro, e as receitas de serviço subiram 3,7% para 280 milhões de euros, divulgou esta quarta-feira a empresa.

Em comunicado, a operadora liderada por Mário Vaz adianta que "durante o terceiro trimestre fiscal de 2022-2023, de outubro a dezembro, as receitas de serviço da Vodafone Portugal evoluíram 3,7%, em relação ao mesmo período do anterior ano fiscal, para 280 milhões de euros" e as receitas totais registaram uma evolução de 5,8%, para 315 milhões de euros.

De acordo com a empresa, "o número de clientes do serviço fixo voltou a crescer no trimestre em questão, tendo totalizado os 919 mil no serviço de banda larga fixa, enquanto a base de clientes do serviço TV alcançou os 846 mil".

Em ambos os casos o aumento homólogo foi de 6,3%.

O serviço móvel registou uma "variação positiva de 0,4%, compreendendo 4,7 milhões de clientes em Portugal", adianta a Vodafone Portugal.

"A expansão da rede de fibra de última geração da Vodafone Portugal prosseguiu no intervalo em causa: no final de dezembro, a rede FTTH alcançava 4,4 milhões de lares e empresas (mais 6,5% em termos homólogos), seja através da sua rede própria, seja das parcerias estratégicas existentes", adianta.

Paralelamente, "manteve-se a execução do ambicioso plano de modernização da rede móvel o qual incorpora a continuada expansão de cobertura de rede 5G", adianta a Vodafone, no comunicado.

"À semelhança dos trimestres anteriores, este período voltou a refletir o atual contexto macroeconómico e geopolítico, marcado pelos desafios resultantes do expressivo aumento de custos, em particular os de energia, dos quais somos consumidores intensivos pela dimensão e complexidade das redes e sistemas que suportam os serviços disponibilizados aos nossos clientes", afirma o presidente executivo (CEO) da Vodafone Portugal, Mário Vaz, citado no comunicado.

"Num momento em que estamos a desenvolver planos de modernização da nossa rede (móvel e fixa) e continuamos a implementação do 5G, este contexto acrescenta desafios extra à nossa operação no novo ano de calendário" e "estas circunstâncias determinaram a inevitabilidade da comunicação em janeiro deste ano, de uma atualização dos preços dos serviços de telecomunicações prestados pela Vodafone Portugal, que entrará em vigor a partir de 1 de março", prossegue o gestor.

No entanto, "conscientes da importância social e económica que os nossos serviços têm para todas as famílias, empresas e instituições, disponibilizamos igualmente um conjunto de soluções/sugestões para clientes que se encontrem numa situação de especial vulnerabilidade económica" e "reafirmamos o nosso compromisso de trabalhar na melhoria permanente dos serviços prestados, assegurando a qualidade, a inovação que nos caracteriza e a diferenciação necessária para oferecer uma adequada relação qualidade/preço a todos os nossos clientes", conclui Mário Vaz.