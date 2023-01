Turismo cresce (também) com a boa comunicação dos destinos

Para Vânia Sousa, autora do livro “Turismo, Competitividade e Destino Portugal – fatores de sucesso e imagem internacional”, o marketing digital tem um papel fundamental nesse crescimento. Já tinha antes da pandemia de Covid-19 e acentuou-o depois.

Assim como a conectividade aérea, com o aumento das companhias low-cost a operar em Portugal.

Um destino que atrai cada vez mais turistas pela qualidade do produto e pela forma eficaz como é divulgado.

O poder do digital

O recurso ao marketing digital não é uma novidade, já estava a ser usado pelo próprio Turismo de Portugal desde 2013, diz Vânia Sousa, em entrevista à Renascença. A investigadora da área da Comunicação explica que, com a intervenção da Troika em Portugal, o orçamento para a promoção do Turismo nacional foi consideravelmente reduzido. Seguiu-se, tal como outros países, a recomendação da União Europeia para o recurso a especialistas e ao marketing digital.

“Portanto, o marketing digital e a digitalização têm vindo a acontecer desde 2013. É um dos fatores críticos de sucesso desde essa altura até 2019 (o período de estudo da tese de mestrado que deu origem ao livro agora publicado). Portugal utilizou essas ferramentas para segmentar o turista, para se destacar no digital e trazer os turistas certos para os destinos mais indicados nos momentos chave, no momento em que o turista decide a compra.”.

Para Vânia Sousa, o que começou por ser uma tendência, é agora uma realidade, que acompanha a necessidade do mercado e dos consumidores. “O digital é essencial para o Turismo, como noutros setores”. Sites, blogues, redes sociais, influencers são ferramentas cada vez mais importantes para o Turismo de Portugal comunicar. Mas também as regiões e as cidades enquanto destinos.

“As pesquisas dos consumidores são feitas on-line, através de motores de busca do Google. E é importante que os destinos e as entidades – publicas e privadas – que trabalham com o turismo tenham essa presença forte e diferenciadora no digital, nas plataformas, nas redes sociais, com web sites e nas plataformas de avaliação. É preciso trabalhar bem o digital porque isso, depois, vai impactar na perceção positiva – ou negativa – do próprio destino”.

O trabalho de investigação ficou concluído antes da pandemia, mas se fosse feito agora, não teria grandes mudanças, admite Vânia Sousa. Explica que durante esse período ajudou muitos profissionais do setor que (antes) não acreditavam no poder das redes sociais e no digital porque estavam demasiadamente ligados ao presencial. “Não é que esteja mal, mas temos que dar a volta e também saber usar as ferramentas digitais”.

A digitalização ganhou um peso significativo depois da pandemia e acabou por convencer cada vez mais gente. No entanto, Vânia Sousa alerta que depois da pandemia, alguns profissionais quase esqueceram o momento e esqueceram o digital. “Não pode acontecer: o digital tem que acompanhar o presencial. É muito importante”.