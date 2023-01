Combustíveis aumentam pela terceira semana consecutiva

A partir desta segunda-feira, os preços dos combustíveis voltam a aumentar. O preço por litro de gasóleo vai subir 1,5 cêntimos, enquanto a gasolina deverá aumentar 3,5 cêntimos.

Feitas as contas, segundo o jornal Eco, a gasolina simples 95 rondará os 1,740 euros por litro. Já o litro de gasóleo irá passar subir para os 1,649 euros.

Este será o terceiro aumento consecutivo dos preços dos combustíveis. Os valores a pagar são definidos por cada operador, sendo estes apenas valores médios e de referência.

Na semana passada, os preços do gasóleo e da gasolina já tinham subido devido às variações nos preços do petróleo e dos produtos refinados nos mercados internacionais, além do crescimento da procura na China e a desvalorização do dólar.