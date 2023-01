TAP. Contrato de Ourmières-Widener prevê prémio de dois milhões

A presidente da TAP vai receber um bónus de cerca de dois milhões de euros, se forem cumpridos os objetivos do plano de reestruturação da empresa.

A informação é avançada este domingo pelo diário "Correio da Manhã".

De acordo com o jornal, o prémio financeiro será pago Christine Ourmières-Widener no final do contrato, em 2025.

O contrato prevê um prémio que corresponde a 80 por cento da remuneração anual da gestora, que aufere 504 mil euros brutos por ano.

Quanto foi ao Parlamento, no dia 18, Ourmières-Widener confirmou a existência do prémio, mas não revelou o montante.