Sindicato dos Pilotos acusa ministro Galamba de ter abandonado reunião de modo abrupto

O presidente do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC), Tiago Faria Lopes, denuncia que ministro das Infraestruturas, João Galamba, pôs termo "de forma inaudita" a uma reunião que ele próprio convocou.

"Todos nós podemos ter um mau dia, mas não podemos esquecer que o senhor ministro é uma figura de Estado, com responsabilidade acrescida", aponta Faria Lopes em declarações à Renascença.



"O abandono de forma inaudita foi de tal forma que ficamos estupefactos", reforça o dirigente sindical.



Tiago Faria Lopes diz que Galamba desvaloriza as preocupações do sindicato e desresponsabiliza-se da gestão da transportadora ao passar para a adminsitração a condução do processo negocial. "Ficou bem claro que vai ser a admistração que vai negociar connosco, com carta branca", aponta.

O SPAC diz manter total abertura para "falar e negociar" com a admistração e com o próprio ministério, se for para isso convocado. "Mantemos total abertura, sempre previligiamos o diálogo, mas sempre com elevação", remata Faria Lopes.