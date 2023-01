Prepare-se: vem aí novo aumento no preço dos combustíveis

Más notícias para quem for abastecer o automóvel: a partir de segunda-feira, os preços dos combustíveis voltam a aumentar.

De acordo com informações do "Notícias ao Minuto", o preço por litro de gasóleo vai subir 1,5 cêntimos. Já o preço por litro de gasolina deverá subir 3,5 cêntimos.

Este será o terceiro aumento consecutivo dos preços dos combustíveis.

Os preços são definidos por cada operador, sendo estes apenas valores médios e de referência. Se quiser alguma poupança, abasteça o carro este fim de semana.



Estes cálculos poderão ainda sofrer ajustamentos devido ao fecho das cotações do petróleo esta sexta-feira.



No início desta semana, os preços do gasóleo e da gasolina já tinham subido devido à variação do petróleo, bem como dos produtos refinados nos mercados internacionais, além do crescimento da procura na China e a desvalorização do dólar.