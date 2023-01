Moody's elogia Portugal na dívida e descarta recessão este ano

A agência de rating Moody's afasta um cenário de recessão no nosso país, em 2023.

O Dinheiro Vivo escreve esta sexta-feira, citando um estudo da agência de rating norte americana, que Portugal está entre as economias da zona euro que devem conseguir evitar uma recessão este ano, apontando mesmo a uma redução da dívida portuguesa.

Para além da redução da dívida, os avaliadores consideram que Portugal pertence ao grupo minoritário dos países que devem conseguir escapar a uma recessão em 2023. Neste grupo, além de Portugal encontram-se a Irlanda, Malta, Croácia, Eslovénia, Chipre, Luxemburgo, Grécia e Espanha.

No novo estudo sobre o panorama (outlook) para os vários países da zona euro no atual contexto de crise energética e geopolítica, os analistas consideram que “o diferencial favorável entre a taxa de juro e o crescimento conduzirá a uma diminuição dos rácios da dívida em relação ao PIB [produto interno bruto] para 70% dos soberanos da zona euro”.

Segunda as estimativas da agência, apenas Grécia, Irlanda, Chipre, Portugal e Croácia terão um peso da dívida inferior ao que tinham em 2019. Os níveis da dívida na zona euro continuarão a divergir muito, com rácios medidos em proporção do PIB a variar entre 22,6% na Estónia e 162,9% na Grécia", estima a agência.

Para os analistas da agência de notação financeira, os próximos tempos continuam, no entanto, conturbados, sobretudo para os países mais dependentes das importações e do turismo, alertando que “a fraca procura dos principais parceiros comerciais e os elevados preços da energia pesarão sobre as exportações."

Ainda segundo o estudo da Moody's, Portugal pode ser um dos maiores beneficiários em termos proporcionais do fundo de recuperação europeu que financia o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), destacando que for bem executado, pode fazer a diferença.

A Moody's tem agendada uma primeira avaliação oficial do rating português em 19 de maio. A primeira agência a abrir a época é a DBRS, esta sexta-feira.