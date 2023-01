2022 fecha com défice de 3.591 milhões

Portugal fechou 2022 com um défice orçamental de 3.591 milhões de euros, mas é uma melhoria de cerca de cinco mil milhões face a 2021.

Esta melhoria é justificada com uma subida da receita efetiva de 11%, que o gabinete de Fernando Medina atribui ao dinamismo do mercado de trabalho e da economia e pelo efeito da subida de preços.

Já a receita fiscal subiu 13,8% - atingiu os 58.542 milhões de euros, um valor que ficou 6,9% acima do previsto no OE para 2022.



Contudo, a despesa subiu 5,1% comparativamente com 2021, devido às medidas de resposta à pandemia e à guerra na Ucrânia, mas também com a aquisição de bens e serviços, bem como do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A despesa com aquisição de bens e serviços cresceu 8,9% em 2022, em termos homólogos, enquanto a despesa do SNS subiu 4,6%.

