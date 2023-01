Presidente do IAPMEI demite-se

O presidente do IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, apresentou esta quinta-feira a sua demissão junto do ministro da Economia e do Mar.

Ao que tudo indica, Francisco Sá será substituído por Luís Pratas Guerreiro, avança o Negócios.

Francisco Sá ocupava o cargo em regime de substituição desde fevereiro de 2021, mas pertencia aos quadros da agência desde 1984.



Segundo informações obtidas pelo jornal junto de fontes próximas do processo, o ministro prepara-se para fazer uma "limpeza" na estrutura diretiva do IAPMEI.



Um comunicado do Ministério da Economia e do Mar refere que António Costa Silva designou em regime de substituição o mestre Luís Filipe Pratas Guerreiro, "para exercer o cargo de presidente do Conselho Diretivo do IAPMEI".



Luís Pratas Guerreiro era, até agora, adjunto do ministro da Economia.